Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Praktisi Hukum Soroti Perlindungan 64 Juta UMKM di Era Digital

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |22:55 WIB
Praktisi Hukum Soroti Perlindungan 64 Juta UMKM di Era Digital
Shri Hardjuno Wiwoho (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA — Perlindungan terhadap 64 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi sorotan dalam era transformasi digital yang terus berkembang pesat. Praktisi hukum sekaligus advokat asal Jakarta, Shri Hardjuno Wiwoho, menekankan pentingnya penguatan aspek hukum agar digitalisasi tidak justru menciptakan ketimpangan baru di sektor UMKM.

Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian Sidang Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Borobudur di Aula Sidang Gedung D Lantai 8 Kampus A Universitas Borobudur, Jakarta Timur, Kamis 9 April 2026.  

Shri Hardjuno yang resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dengan disertasi “Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penciptaan Ekosistem Digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia" menyoroti kondisi UMKM di Indonesia yang mencapai lebih dari 64 juta unit.

Di mana, UMKM menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional, serta berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, baru sekitar separuh pelaku UMKM yang telah memanfaatkan platform digital dalam aktivitas usaha mereka.

Hardjuno juga mengidentifikasi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, ketimpangan infrastruktur digital, rendahnya literasi hukum pelaku UMKM, serta dominasi platform besar yang dinilai berpotensi merugikan usaha kecil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/03/337/2137446/mahfud-md-minta-aparat-tidak-menjadikan-hukum-sebagai-industri-50Mrupx8Bl.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/08/06/337/2088171/mentan-luruskan-soal-penangkapan-petani-di-aceh-aS4o7AA8Tu.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/27/340/2084221/polisi-tangguhkan-penahanan-kades-berprestasi-di-aceh-terkait-kasus-padi-if8-e0VQKS3BWX.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/26/340/2084102/moeldoko-soroti-kasus-kades-berprestasi-di-aceh-yang-dipolisikan-55FqYbSyNz.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/25/340/2083631/kades-berprestasi-di-aceh-dipolisikan-2-000-warga-ajukan-diri-jadi-jaminan-penangguhan-penahanan-BnKY9T8RHO.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/25/340/2083460/berhasil-kembangkan-benih-padi-unggul-kades-di-aceh-ini-malah-jadi-tersangka-ZZ6GptM36w.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement