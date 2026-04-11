Prabowo Harap Penggantinya di IPSI Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |18:10 WIB
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar Youtube Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf karena selama menjabat Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar (PB) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) belum bisa membawa pencak silat ke Olimpiade.

“Banyak tugas PB IPSI ke depan, saya minta maaf saya belum berhasil membawa pencak silat ke Olimpiade,” kata Prabowo saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVI PB IPSI di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Di Munas ini, Prabowo pun menegaskan dirinya tidak bersedia untuk dicalonkan lagi sebagai Ketum PB IPSI periode selanjutnya. Ia menambahkan bahwa sudah 34 tahun berkecimpung di PB IPSI. Kini, Prabowo juga sudah mengemban amanah sebagai Kepala Negara.

Namun begitu, Prabowo meyakini penggantinya nanti adalah orang hebat dan mampu membawa pencak silat ke Olimpiade. “Saya kira saya yakin pengganti saya nanti akan berhasil membawa ke Olimpiade. Saya tidak tahu apakah sudah ada bayangan siapa yang saudara akan pilih sebagai pengganti saya. Saya sarankan coba dicari calon yang terbaik ya,” ujar Prabowo.

Mengakhiri pidatonya, Prabowo pun membuka acara Munas PB IPSI dengan seremonial pemukulan gong. “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, Sabtu 11 April 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi membuka Musyawarah Nasional ke-16 Ikatan Pencak Silat Indonesia,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

