HOME NEWS NASIONAL

Polri Gagalkan Peredaran Sabu dan Ekstasi Jaringan Internasional Senilai Rp72 Miliar 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |15:34 WIB
Polri Gagalkan Peredaran Sabu dan Ekstasi Jaringan Internasional Senilai Rp72 Miliar 
Bareskrim Polri (foto: Okezone)
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu, dan ekstasi senilai Rp 72 Miliar. Barang haram itu berasal dari jaringan internasional atau Malaysia-Riau. 

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan, jaringan internasional tersebut terungkap lantaran adanya informasi pengiriman narkotika jenis sabu dan ekstasi dalam jumlah besar.

Dari informasi itu, Eko menyebut pihaknya langsung memantau lokasi yang diduga menjadi jalur pengiriman narkoba pada Jumat, 10 April 2026, malam. 

Setelahnya, kata dia, penyidik mendapati tiga orang pelaku memakai sepeda motor berbeda yang masing-masing mengambil sebuah tas dari mobil MPV berwarna merah. Ketiga pelaku itu kemudian pergi dengan membawa satu tas ke arah yang berbeda.

d"Ketika melihat Tim bergerak mendekat, para terduga pelaku melarikan diri ke arah yang berbeda-beda dengan kendaraan masing-masing, kemudian tim melakukan pengejaran," kata Eko kepada awak media, Jakarta, Senin (13/4/2026).

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212158//andre_the_doctor-jWOY_large.jpg
Polri Buru Rekan Andre 'The Doctor' yang Suplai Narkoba ke Whiterabit 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212149//tersangka_tatang_sutardin_alias_ki_bedil-5vqy_large.jpg
Polisi Sebut Keahlian Ki Bedil Buat Senpi Ilegal ‘Bukan Kaleng-Kaleng’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/337/3212018//kasus_narkoba-s0g2_large.jpg
Pengungkapan Narkoba Meningkat, Efektivitas Penindakan Polri Disorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/337/3212017//kasus_korupsi_haji-H7as_large.jpg
Polri Cegah 1.243 Calon Haji Ilegal Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/337/3211968//polri-ohqy_large.jpg
Kasus Penipuan Rp2,4 Triliun, Bareskrim Lacak Aset Tersangka DSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/337/3211963//polri-KTtG_large.jpeg
Operasi Besar-besaran! Polisi Gerebek 3 Gudang BBM Ilegal, Rugikan Negara Ratusan Miliar
