Prabowo-Macron Akan Bertemu Empat Mata Bahas Dinamika Global di Istana Élysée

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang akan berlangsung di Istana Élysée, pada Selasa (14/4/2026).

“Bapak Presiden akan melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Macron di Istana Élysée untuk membahas peningkatan kerja sama strategis kedua negara,” ungkap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Seskab Teddy menegaskan, pertemuan tersebut tidak hanya berfokus pada penguatan kerja sama bilateral, tetapi juga menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menyampaikan pandangan strategis terkait dinamika global.

“Dalam pertemuan tersebut, Bapak Presiden selain memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Prancis, juga akan menyampaikan posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendorong perdamaian dunia,” ujar Seskab Teddy.

Sebelumnya, Presiden Prabowo melanjutkan langkah diplomasi strategisnya di Eropa dengan tiba di Paris, Prancis, usai menjalani pertemuan intensif bersama Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin, di Kremlin, pada Senin malam, 13 April 2026, pukul 23.50 waktu setempat.

“Setelah melakukan pertemuan yang berlangsung selama lima jam dengan Presiden Putin di Istana Kremlin, Bapak Presiden langsung bertolak menuju Prancis dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam dan tiba tengah malam di Paris,” ujar Seskab Teddy.

Menurut Seskab, durasi pertemuan yang cukup panjang tersebut mencerminkan kedalaman pembahasan serta keseriusan Indonesia dan Rusia dalam memperkuat kemitraan strategis, khususnya di sektor energi, sumber daya mineral, dan pengembangan industri nasional.

(Arief Setyadi )

