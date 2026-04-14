Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

UI Pastikan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswa FH Berjalan Transparan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |16:52 WIB
UI Pastikan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswa FH Berjalan Transparan
UI Pastikan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswa FH Berjalan Transparan (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) mengecam kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan 16 mahasiswa fakultas Hukum Indonesia. UI menegaskan penanganan kasus ini akan dilakukan secara transparan.

Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro mengatakan, UI telah mengaktifkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UI.

"Kami memastikan bahwa seluruh proses akan berjalan secara transparan, adil, dan berpihak mutlak pada korban," ujar Erwin dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Erwin menambahkan, UI akan terus menyampaikan informasi mengenai langkah konkret penanganan kasus ini. Segala informasi itu akan diterbitkan melalui rilis resmi dari Direktorat Humas, Media, Pemerintah dan Internasional (DHMPI).  

"Universitas Indonesia akan segera menyampaikan informasi mengenai langkah konkret dan penyelesaian kasus ini secara lebih komprehensif melalui rilis resmi dari Direktorat Humas, Media, Pemerintah dan Internasional (DHMPI)," imbuh dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/338/3212373/viral-dLZG_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212314/pelecehan-37Js_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212306/pelecehan_seksual-ATx2_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212303/pelaku_pelecehan_seksual-DJjA_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211787/viral-YHPq_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/338/3211657/viral-FtKy_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement