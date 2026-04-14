HOME NEWS NASIONAL

Terduga Pelaku Pelecehan di Grup Chat FH UI Disanksi Organisasi

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |14:18 WIB
Terduga Pelaku Pelecehan di Grup Chat FH UI Disanksi Organisasi
Terduga Pelaku Pelecehan di Grup Chat FH UI (foto: dok ist)
JAKARTA - Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) yang diduga sebagai pelaku pelecehan seksual, telah dijatuhi sanksi organisasi. Sanksi tersebut berupa pencabutan status keanggotaan aktif di organisasi kemahasiswaan FH UI.

"Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UI telah menjatuhkan sanksi organisasi berupa pencabutan status keanggotaan aktif terhadap sejumlah mahasiswa," kata Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, sanksi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 007/SK/BPMFHUI/IV/2026.

Surat keputusan tersebut viral di media sosial X setelah diunggah oleh akun @ghannnio. Dalam unggahan tersebut, ditampilkan nama 16 terduga pelaku pelecehan yang dimaksud.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/338/3212373//viral-dLZG_large.jpg
Kronologi Lengkap Kasus Dugaan Pelecehan Seksual 16 Mahasiswa FH UI Lewat Grup Chat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212370//viral-xcC5_large.jpg
Ini Tampang 16 Mahasiswa FH UI Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di Grup Chat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212335//mahasiswa_terduga_pelecehan_seksual-k6xi_large.jpg
UI Buka Peluang DO Mahasiswa Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di Grup Chat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/65/3212315//ui-6SDt_large.jpg
UI Panggil 16 Mahasiswa FH yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212314//pelecehan-37Js_large.jpg
5 Fakta Dugaan Pelecehan Mahasiswa di Grup Chat Gegerkan FH UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212306//pelecehan_seksual-ATx2_large.jpg
BEM FH UI Tuntut DO 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di Grup Chat
