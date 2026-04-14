Putin Undang Prabowo Hadiri Agenda Besar di Kazan Rusia pada Mei–Juli 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |19:36 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghadiri agenda besar di Kazan, Rusia, pada Mei 2026. Selain itu, Prabowo juga diundang menghadiri pameran industri besar pada Juli 2026.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono mengungkapkan undangan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Putin kepada Presiden Prabowo saat pertemuan keduanya di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, pada Senin 13 April 2026.

"Presiden Putin juga menyampaikan undangan bagi Presiden Prabowo untuk menghadiri acara di Kazan yang akan diselenggarakan pada bulan Mei, serta pameran industri besar yang akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang," ujar Sugiono, Selasa (14/4/2026).

Sugiono mengatakan, undangan tersebut merupakan bagian dari upaya kedua negara untuk memperkuat kerja sama yang telah terjalin, khususnya di berbagai sektor strategis.

"Hal ini merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan kedua negara agar semakin intensif dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak," paparnya.

 

