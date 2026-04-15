HOME NEWS NASIONAL

Oditur Militer Akan Hadirkan 17 Saksi di Persidangan Pembunuhan Kacab Bank

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |17:15 WIB
Oditur Militer Akan Hadirkan 17 Saksi di Persidangan Pembunuhan Kacab Bank
3 Terdakwa pembunuh Kepala Cabang Bank BUMN Mohamad Ilham Pradipta (foto: Okezone)
JAKARTA - Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memutuskan menolak eksepsi yang diajukan terdakwa dalam kasus pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN, Mohamad Ilham Pradipta (MIP). Para terdakwa yakni Serka Mochamad Nasir (terdakwa I), Kopda Feri Herianto (terdakwa II), dan Serka Frengky Yaru (terdakwa III).

Dengan ditolaknya eksepsi melalui putusan sela tersebut, persidangan selanjutnya beragendakan mendengarkan keterangan saksi. Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Senin, 27 April 2026.

"Baik, karena persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan, Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk menghadirkan para saksi," kata Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto di ruang sidang, Rabu (15/4/2026).

Dalam kesempatan itu, ia menanyakan jumlah saksi yang akan dihadirkan oleh Oditur Militer. Ia juga meminta agar saksi yang berkaitan dengan para terdakwa dapat dihadirkan sekaligus guna mempersingkat waktu persidangan.

"Saksi ada 17 saksi," kata Oditur Militer Mayor (Chk) Wasinton Marpaung.

"Sebanyak 17 saksi. Mungkin yang saling berkaitan, saksi 1 sampai 11, dapat dihadirkan sekaligus agar bisa saling baku jawab," ucap Fredy Ferdian.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212609//sidang_tiga_terdakwa_pembunuh_kacab_bank-Kevi_large.jpg
Hakim Tolak Eksepsi Tiga Terdakwa Pembunuh Kacab Bank 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212456//mahkamah_konstitusi-eRls_large.jpeg
Kasus Penyiraman Air Keras, Andrie Yunus Gugat Peradilan Militer ke MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/340/3212460//tni_temukan_ladang_ganja-Tk3S_large.jpg
TNI Temukan Ladang Ganja di Pedalaman Hutan Papua, Satu Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212143//terdakwa_kasus_pembunuhan_kacab_bank-2cPT_large.jpg
Sidang Pembunuhan Kacab Bank Ditunda, Majelis Hakim Targetkan Putusan Sela Lusa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/338/3211780//mayat-sqa0_large.jpg
Tragis, Bos Tenda di Bekasi Ditemukan Tewas Bersimbah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3211130//nama_kapten_nandala_terungkap_lewat_label_barang_bukti-H732_large.jpg
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie, Identitas Kapten Nandala Terungkap Lewat Label Barang Bukti
