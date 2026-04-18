Aksi Keji Bang Tile Bunuh Mantan Istri Siri di Tangsel

TANGSEL - Polisi mengungkap ulah keji THA alias Bang Tile, pelaku pembunuhan terhadap wanita berinisial I (49) yang merupakan mantan istri sirinya di Serpong Utara, Tangerang Selatan. Polisi menyebut, korban dicekik hingga dibekap oleh pelaku hingga tewas.

“Pelaku mencekik leher dan membekap mulut korban, sampai korban meninggal dunia,” kata Kanit I Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Dimitri Mahendra, dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (18/4/2026).

Dia menjelaskan, terkait motif Bang Tile tega membunuh mantan istri sirinya itu lantaran sakit hati kepada korban.

"Pelaku TH alias Bang Tile, yang merupakan mantan suami korban melakukan pembunuhan diduga karena pelaku sakit hati terhadap korban," ujarnya.

Meski begitu, polisi sampai saat ini masih mendalami terkait motif pembunuhan tersebut.

"Tapi masih dilakukan pemeriksaan intensif terkait motif tindak pidana tersebut," katanya.

Diketahui, wanita berinisial I ditemukan tewas pada Kamis (16/4) dini hari. Kurang dari 24 jam, THA alias Bang Tile ditangkap tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Jalan Jombang Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan.