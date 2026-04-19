JK Ungkap Alasan Menolak Temui Rismon Sianipar dan Roy Suryo: Bukan Urusan Saya!

JAKARTA – Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan dirinya menolak permintaan pertemuan dari Rismon Sianipar bersama sejumlah rekannya.

Menurut JK, permintaan tersebut disampaikan melalui orang terdekatnya. Namun, ia dengan tegas menolak karena tidak ingin terlibat dalam persoalan yang dibawa oleh rombongan tersebut.

"Si Rismon mau ketemu saya dengan tujuh orang. Saya tidak terima. Oleh teman, saya tolak. Roy Suryo mau ketemu, saya tolak," ujar JK kepada wartawan, Sabtu 18 April 2026.

Ia menjelaskan, Rismon bersama rombongan berencana menemuinya untuk menyerahkan buku berjudul Gibran End Game. Namun, JK tetap pada pendiriannya untuk tidak menerima pertemuan tersebut.

"Dia mau ketemu saya dengan tujuh orang, mau bawa buku End Game ke saya, ditemani beberapa orang. Saya tolak. Saya tidak mau campuri urusan," tegasnya.