Kala Warga dan Anak-Anak Sekolah Antusias Sapa Prabowo di Magelang

JAKARTA - Warga tampak antusias menyambut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto, saat iring-iringan kendaraan kepresidenan melintasi wilayah Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4/2026).

Saat itu, Prabowo bertolak dari Pangkalan TNI AU Adisutjipto menuju Akademi Militer Magelang untuk memberikan pengarahan kepada 503 Ketua DPRD dari seluruh Indonesia. Sepanjang perjalanan, Prabowo memanfaatkan momen tersebut dengan menyapa masyarakat dari kendaraan taktis Maung.

Dalam kesempatan itu, warga dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak sekolah, tampak antusias berdiri di tepi jalan untuk menyambut dan melambaikan tangan. Kehadiran Prabowo disambut hangat dengan senyum dan sapaan balik yang menciptakan suasana penuh kedekatan.

“Pak Prabowo, Pak Prabowo,” seru warga dan anak-anak kala itu.

Terdapat dua agenda utama yang dilakukan Prabowo pada Sabtu tersebut. Pertama, ia memberikan pengarahan kepada para Ketua DPRD se-Indonesia dan menekankan pentingnya sinergi serta semangat kebangsaan dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat di daerah.

Selanjutnya, Prabowo melanjutkan agenda dengan mengunjungi Kompleks Gudang Bulog Danurejo, Kabupaten Magelang. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau secara langsung kondisi cadangan pangan nasional, khususnya stok beras, guna memastikan ketersediaannya tetap aman dan siap disalurkan kepada masyarakat.

(Awaludin)

