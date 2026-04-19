Pramono Tak Lagi Paksa BTS Konser di JIS Usai Diprotes ARMY dan Anaknya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |22:10 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, kini tidak lagi memaksakan agar konser BTS digelar di Jakarta International Stadium (JIS).

Ia mengakui, keinginan awal agar konser tersebut berlangsung di stadion milik Pemprov DKI Jakarta merupakan hal yang wajar sebagai kepala daerah.

"Terus terang awalnya saya ingin konser BTS digelar di JIS. Ya, namanya juga Gubernur Jakarta, wajar saja,” ujar Pramono kepada wartawan di Jakarta Selatan, Minggu (19/4/2026).

Namun, di tengah proses komunikasi dengan pihak promotor, para penggemar BTS yang dikenal sebagai ARMY justru menyampaikan penolakan jika konser digelar di JIS. Bahkan, anak Pramono yang juga merupakan ARMY turut meminta dirinya tidak ikut campur dalam penentuan lokasi konser.

“Anak saya juga ARMY. Sampai saya bangun tidur, dia mengetuk pintu dan bilang, ‘Dad, ngapain ngurusin ARMY? Sudahlah, biar ARMY menikmati,’” ucapnya.

 

