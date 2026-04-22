Puan Minta Evaluasi Penugasan Prajurit TNI di Wilayah Konflik

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |04:10 WIB
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi penugasan prajurit TNI di wilayah konflik. Hal ini penting dilakukan menyusul tewasnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon beberapa waktu lalu.

“Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi terhadap penugasan prajurit TNI dalam wilayah konflik,” kata Puan dalam pidato penutupan masa persidangan DPR RI pada rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menurut Puan, evaluasi tersebut harus mencakup kejelasan misi, mandat, kesiapan operasional, serta perlindungan maksimal terhadap personel sesuai standar praktik terbaik internasional dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang menuntut kesiapan dari aspek politik, kapasitas, dan lingkungan operasi.

Di sisi lain, kata dia, DPR RI juga menegaskan pentingnya para pihak terkait untuk melakukan investigasi yang kredibel bersama PBB guna mengungkap fakta secara objektif.

“Upaya ini berlandaskan pada prinsip utama misi perdamaian PBB, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan HAM,” ujarnya.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213921//prt-nuG2_large.jpg
Simak Kewajiban Pemberi Kerja kepada PRT, dari Upah hingga Cuti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213918//tni-mF0t_large.jpg
Jenderal Kopassus Richard Tampubolon: Atlet Indonesia Buat Kejutan di Kancah Internasional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213917//mayor_windra-UYjK_large.jpg
Mayor Windra, 8 Tahun Jadi Paspampres Jokowi Pindah Tugas sebagai Kasdim Tigaraksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213901//dasco-rMuY_large.jpg
Soal Ambang Batas Parlemen, Dasco Ingin Tak Memberatkan Partai Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213852//jumhur_hidayat-Y9e7_large.jpg
UU PPRT Akhirnya Disahkan, KSPSI: Penantian 20 Tahun Terbayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213847//kkb-KiFz_large.jpg
Anggota KKB di Puncak Jaya yang Serang TNI Ditembak Mati
