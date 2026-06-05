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Jenderal Kopassus Richard Tampubolon Pimpin Pertemuan TNI - Militer Singapura, Ini yang Dibahas!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |11:09 WIB
Jenderal Kopassus Richard Tampubolon Pimpin Pertemuan TNI - Militer Singapura, Ini yang Dibahas!
Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon Pimpin Pertemuan TNI - Militer Singapura
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JAKARTA  – Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon, memimpin Delegasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada penyelenggaraan Sidang ke-22 TNI-Singapore Armed Forces Annual Staff Meeting (TSASM) Tahun 2026 di Singapura.

Kegiatan ini merupakan forum konsultasi strategis tahunan antara TNI dan Singapore Armed Forces (SAF) guna mengevaluasi serta memperkuat kerja sama pertahanan bilateral kedua negara.

Sidang ke-22 TSASM dipimpin bersama Letjen Richard Tampubolon dan Chief of Staff – Joint Staff Singapore Armed Forces, Brigadier General Chan Ching Hao.

“Pertemuan ini menjadi wadah strategis untuk meninjau pelaksanaan berbagai program kerja sama pertahanan yang telah berjalan sekaligus membahas arah pengembangan kerja sama pada tahun-tahun mendatang,” kata Richard, Jumat (5/6/2026).

Sebelum pelaksanaan sidang utama, Jenderal Kopassus ini juga melaksanakan Courtesy Call dengan COS-JS SAF sebagai bagian dari rangkaian kegiatan guna mempererat hubungan profesional dan saling pengertian antara kedua angkatan bersenjata.

Selanjutnya, kedua delegasi melaksanakan pembahasan komprehensif terkait perkembangan berbagai mekanisme kerja sama bilateral yang berada di bawah kerangka hubungan pertahanan Indonesia–Singapura.

Selain itu, kedua delegasi juga membahas berbagai isu strategis pertahanan yang menjadi perhatian bersama serta rencana penyelenggaraan TSASM berikutnya.

“Hubungan kerja sama antara TNI dan SAF selama ini telah berkembang secara positif dan konstruktif, serta memberikan kontribusi penting dalam membangun rasa saling percaya, meningkatkan interoperabilitas, dan memperkuat stabilitas kawasan,”ujarnya.

 

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Topik Artikel :
singapura tni Kopassus
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