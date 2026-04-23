Noel Ebenezer Sebut KPK Alat Pengusaha untuk 'Habisi' Dirinya

JAKARTA – Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat pengusaha untuk “menghabisi dirinya”.

Ia mengklaim sering mengatasi permasalahan yang dialami buruh sejak menjabat sebagai Wamenaker.

Hal itu disampaikan di sela-sela persidangan lanjutan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3, Kamis (23/4/2026), di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Habis saya dihabisi oleh, ya kita lihatlah, pengusaha-pengusaha langsung resisten terhadap saya. Nah, KPK menjadi alat pengusaha untuk menghabisi saya," kata Noel.