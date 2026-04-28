Soal Penyebab Tabrakan Kereta Bekasi, Menhub: Tunggu KNKT

BEKASI - Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan pihaknya belum dapat mengungkap penyebab tabrakan antara KA Argo Bromo dan KRL di Stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada Senin, 27 April 2026 malam.

Dudy menegaskan, pemerintah tidak ingin mendahului proses investigasi yang saat ini dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

"Saya tidak ingin terlalu dini menyimpulkan, karena KNKT yang akan melakukan investigasi," kata Dudy saat ditemui di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026).

Ia menambahkan, seluruh proses penyelidikan, termasuk penentuan penyebab kecelakaan, sepenuhnya diserahkan kepada KNKT.

"Kami tidak ingin mendesak atau memburu-buru KNKT. Mereka memiliki metodologi sendiri dalam menginvestigasi kecelakaan kereta api," ujarnya.