HOME NEWS NASIONAL

Soal Penyebab Tabrakan Kereta Bekasi, Menhub: Tunggu KNKT

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |13:28 WIB
Soal Penyebab Tabrakan Kereta Bekasi, Menhub: Tunggu KNKT
Kecelakaan kereta di Bekasi (foto: Okezone)
BEKASI - Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan pihaknya belum dapat mengungkap penyebab tabrakan antara KA Argo Bromo dan KRL di Stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada Senin, 27 April 2026 malam.

Dudy menegaskan, pemerintah tidak ingin mendahului proses investigasi yang saat ini dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

"Saya tidak ingin terlalu dini menyimpulkan, karena KNKT yang akan melakukan investigasi," kata Dudy saat ditemui di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026).

Ia menambahkan, seluruh proses penyelidikan, termasuk penentuan penyebab kecelakaan, sepenuhnya diserahkan kepada KNKT.

"Kami tidak ingin mendesak atau memburu-buru KNKT. Mereka memiliki metodologi sendiri dalam menginvestigasi kecelakaan kereta api," ujarnya.

 

Tabrakan KA di Bekasi, Menhub Bakal Evaluasi Elektrifikasi dan Jalur Ganda
Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Korban yang Terjepit 10 Jam Dievakuasi ke RSUD Kota Bekasi
Dirut RSUD Bekasi: Banyak Korban Kecelakaan Kereta Alami Patah Tulang hingga Jalani Operasi
Menhub Buka Suara soal Sinyal di Balik Tabrakan KRL dan Argo Bromo
Basarnas: Seluruh Korban yang Dievakuasi dari Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur Perempuan
Daftar Lengkap Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur yang Dirawat di Sejumlah Rumah Sakit
