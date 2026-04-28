Breaking News! 15 Orang Tewas Akibat Tabrakan Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur

JAKARTA-Kabid Dokkes Polda Metro Jaya, Kombes Martinus Ginting menyebutkan, hingga saat ini, sudah ada 15 orang yang terdata meninggal dunia imbas kecelakaan KRL dan KA Jarak Jauh di Stasiun Bekasi Timur. Namun, semuanya masih dalam proses identifikasi.

"Iya, 15 meninggal dunia, sampai siang ini," ujarnya pada wartawan, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, hingga saat ini, dari 15 jenazah tersebut, 10 orang berada di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Sedangkan 5 orang sisanya berada di RS kawasan Bekasi, yang mana semuanya masih dilakukan proses identifikasi. "Semuanya masih dilakukan proses identifikasi," tandasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menambahkan, 5 orang jenazah lainnya berada di RSUD Bekasi ada 3 jenazah, di RS Bela ada 1 jenazah, dan di RS Mitra ada 1 jenazah.

"Sedangkan korban luka-luka ada 76 orang sehingga total korban ada 91 orang," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

