Penampakan Taksi Green SM Penyebab Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |18:16 WIB
JAKARTA – PT KAI mengungkap adanya dugaan gangguan di perlintasan sebidang yang melibatkan Taksi Green SM sebelum insiden tabrakan Kereta Api Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam. Sebanyak 15 orang dilaporkan meninggal.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengatakan, peristiwa yang melibatkan taksi hijau itu terjadi sesaat sebelum kecelakaan maut yang berlangsung sekitar pukul 20.55 WIB.

Pantauan Okezone di lokasi, kendaraan yang tertemper diketahui merupakan taksi listrik Xanh SM dengan kondisi mengalami kerusakan parah hingga ringsek.

“Kejadian ini di jam 9 kurang, dimulai dengan adanya temperan taksi hijau ya, itu di JPL 85,” ujar Bobby kepada wartawan di lokasi, Selasa (28/4/2026).

Bobby mengatakan, insiden di perlintasan itu diduga mengganggu sistem perjalanan kereta di area emplasemen Bekasi Timur.

Perjalanan KRL sempat tertahan di titik insiden. Namun di saat bersamaan, Kereta Argo Bromo tetap melaju melalui jalur yang sama, hingga akhirnya kecelakaan maut pun tidak dapat dihindari.

“Sehingga ini yang kami curigai itu membuat sistem perkeretaapian di daerah Stasiun Bekasi Timur ini agak terganggu,” lanjutnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215246//polri-uitY_large.jpg
Ini Identitas 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta yang Berada di RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215236//rs_polri_kramat_jati_konpers_korban_kecelakaan_kereta_di_bekasi-0qIK_large.jpg
10 Jenazah Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Berhasil Diidentifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/65/3215232//krl-VvUX_large.jpeg
Kenapa Kereta Api Tidak Bisa Berhenti Mendadak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215230//kecelakaan_kereta-mfzZ_large.jpg
Polisi Ungkap KA Argo Bromo Melaju dengan Kecepatan 110 Km per Jam Sebelum Tabrak KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215224//menko_infrastruktur_dan_pembangunan_kewilayahan_agus_harimurti_yudhoyono-DqUx_large.jpg
Tragedi Kecelakaan Maut di Bekasi, AHY Soroti Banyaknya Perlintasan Sebidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215222//viral-TJo0_large.jpg
Sopir Taksi Green SM Penyebab Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur Ditangkap Polisi
