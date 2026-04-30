Gunakan Visa Non-Prosedural, 18 Calon Jemaah Haji Gagal Berangkat ke Tanah Suci

JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengatakan sebanyak 18 orang calon jemaah haji harus ditunda keberangkatannya ke Tanah Suci Makkah, Arab Saudi. Hal ini menyusul penggunaan visa non-prosedural.

Jumlah ini bertambah lima orang dibandingkan data sebelumnya yang berjumlah 13 orang.

“Haji ada 18 (orang ditunda),” ujar Hendarsam kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).

Hendarsam menduga ada agen yang menggalang calon jemaah haji untuk berangkat menggunakan jalur non-prosedural. Meski demikian, menurutnya, tidak sedikit calon jemaah yang berupaya berangkat secara mandiri.

“Ada beberapa yang berangkat mandiri, non-prosedural ini. Tapi memang ada, kita ambil contoh, dia masuk lewat Soekarno-Hatta, ditolak. Kemudian dia ke Kualanamu, ditolak juga, orangnya sama,” imbuhnya.

Sementara itu, Hendarsam tidak menampik bahwa agen-agen yang menggalang calon jemaah haji melalui visa non-prosedural dapat dijerat tindak pidana. Ia menyebut bukti-bukti telah dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak kepolisian.

“Ini kemudian evidence-nya, buktinya sudah kita kumpulkan, sudah kita berikan ke Satgas. Nah, itu tinggal monggo (silakan) dari pihak kepolisian untuk menindaklanjutinya. Dari kami cuma sebatas itu,” tandasnya.