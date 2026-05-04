Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Vonis Kasus LNG, Hakim Larang Pengunjung Lakukan Live 

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |12:12 WIB
Sidang Vonis Kasus LNG, Hakim Larang Pengunjung Lakukan Live 
Sidang Vonis Kasus LNG (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2013–2020 berlanjut hari ini dengan agenda pembacaan putusan terhadap dua terdakwa.

Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim mengingatkan pengunjung yang berada di ruang sidang untuk tidak menyiarkan secara langsung jalannya persidangan.

Adapun dua terdakwa yakni Hari Karyuliarto (HK), selaku Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012–2014, dan Yenni Andayani (YA), selaku Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2015–2018.

“Sebelum putusan kami bacakan, kami sampaikan kepada pengunjung sidang agar tidak menampilkan atau menyiarkan secara langsung persidangan ini, maksudnya live,” kata Ketua Majelis Hakim, Suwandi, di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/5/2026).

Ia menegaskan bahwa larangan tersebut hanya berlaku untuk siaran langsung, sementara perekaman tetap diperbolehkan.

“Kalau mau merekam silakan, tapi jangan live,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215699//mantan_direktur_sd_kemendikbudristek_sri_wahyuningsih-u9FS_large.jpg
Dinyatakan Bersalah, Eks Direktur SD Kemendikbudristek Divonis 4 Tahun Terkait Kasus Korupsi Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215596//kpk-BuLf_large.jpg
Kasus Bupati Pekalongan, KPK Dalami Penempatan Pegawai Outsourcing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/337/3215501//bupati_pekalongan-GD1J_large.jpg
KPK Perpanjang Penahanan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3215032//kejagung-2AYW_large.jpg
Usut Korupsi, Kejagung Diminta Jeli Jangan Terpengaruh Opini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3214930//kpk-Iqzu_large.jpg
KPK Panggil Dua Petinggi Biro Travel Terkait Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/337/3214841//zarof_ricar-fGgm_large.jpg
Kejagung Usut Kasus Zarof Ricar, Cara Modern Memburu Aset Koruptor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement