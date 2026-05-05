HOME NEWS MEGAPOLITAN

Update Banjir Jakarta: 80 RT dan 3 Ruas Jalan Masih Terendam

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |13:37 WIB
JAKARTA - BPBD DKI Jakarta menyampaikan sebanyak 80 RT masih terdampak banjir pada Selasa (5/5/2026). Selain itu, tiga ruas jalan di Ibu Kota juga masih tergenang.

“BPBD mencatat saat ini terdapat 80 RT dan 3 ruas jalan tergenang hingga pukul 11.00 WIB,” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, Selasa (5/5/2026).

Isnawa menyebut, wilayah yang paling banyak terdampak banjir berada di Jakarta Selatan. Sebanyak 42 RT masih terendam hingga pukul 11.00 WIB.

Sementara itu, di Jakarta Barat dan Jakarta Timur masing-masing tercatat 19 RT masih terdampak banjir. Banjir dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi serta luapan sungai.

Ketinggian air dilaporkan berkisar antara 10 hingga 100 cm. Luapan Kali Krukut, Kali Grogol, Kali Mampang, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, dan Kali Ciliwung turut memperparah banjir di permukiman warga.

Berikut rincian wilayah terdampak:

1. Jakarta Barat: 19 RT

Kelurahan Kedaung Kali Angke: 3 RT
Kelurahan Rawa Buaya: 6 RT
Kelurahan Kedoya Selatan: 4 RT
Kelurahan Joglo: 1 RT
Kelurahan Kembangan Selatan: 5 RT

 

