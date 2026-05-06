Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KAI: 17 Korban Kecelakaan Argo Bromo Anggrek–KRL Masih Jalani Perawatan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |15:48 WIB
KAI: 17 Korban Kecelakaan Argo Bromo Anggrek–KRL Masih Jalani Perawatan
Kecelakaan kereta di Bekasi Timur (gtpo
A
A
A

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan perkembangan penanganan pelanggan pasca insiden kecelakaan Kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi Timur. Hingga Rabu (6/5/2026) pukul 05.00 WIB, sebanyak 90 pelanggan telah kembali ke rumah, sementara 17 korban masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengatakan, pemantauan kondisi pelanggan terus dilakukan secara berkala agar kebutuhan penanganan dapat terpenuhi secara menyeluruh.

“Kami terus berkoordinasi dengan rumah sakit, keluarga, serta pihak terkait agar proses pendampingan berjalan dengan baik. Fokus kami saat ini memastikan pelanggan yang masih menjalani perawatan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan, sementara pelanggan yang telah kembali ke rumah juga tetap kami dampingi sesuai kebutuhan,” ujar Anne, Rabu (6/5/2026).

Anne menambahkan, pihaknya juga membuka layanan klaim atau reimbursement bagi pelanggan yang menjalani pengobatan secara mandiri. Proses pengajuan dapat dilakukan dengan melampirkan dokumen berupa bukti perjalanan, identitas pelanggan, kuitansi dan rincian biaya pengobatan, resume medis, serta salinan rekening.

Setelah dokumen dinyatakan lengkap, proses klaim akan dikoordinasikan bersama pihak asuransi dengan estimasi penyelesaian paling lambat 21 hari kerja.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/338/3216600//karangan_bunga_untuk_korban_kecelakaan_ka_di_bekasi_timur-DULz_large.jpg
Tabrakan KA Bekasi Timur, KAI Siapkan Tugu Peringatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/338/3216561//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-SAed_large.jpg
Kecelakaan Kereta di Bekasi, Polisi Periksa 36 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/338/3216472//krl-GOF5_large.jpg
Polisi Periksa 36 Saksi Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur, Ini Daftar Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/338/3216445//kecelakaan_kereta_di_bekasi-zm8N_large.jpg
Polisi Periksa Pihak VinFast Auto Usut Kecelakaan Kereta di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/338/3216422//kecelakaan_kereta-aSiP_large.jpg
84 Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Sudah Pulang, 17 Masih Dirawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216388//krl-758T_large.jpg
Polisi Jadwal Ulang Pemeriksaan Manajemen Taksi Green SM Terkait Kecelakaan Kereta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement