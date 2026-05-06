Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus PRT Loncat di Jakpus, Majikan dan Perekrut Jadi Tersangka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |20:10 WIB
Kasus PRT Loncat di Jakpus, Majikan dan Perekrut Jadi Tersangka
Kasus PRT Lompat di Jakpus (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pihak kepolisian mengungkap perkembangan terbaru terkait kasus dua pekerja rumah tangga (PRT) berinisial R dan D, yang nekat melompat dari lantai 4 kamar kos majikannya di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dalam peristiwa tersebut, D meninggal dunia, sementara R mengalami luka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyebutkan bahwa pihak kepolisian telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Adriel Viari (AV), T alias U, dan WA alias Y.

“Pihak kepolisian telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Budi, Rabu (6/5/2026).

Budi merinci, tersangka AV sudah dilakukan penahanan pada Selasa 5 Mei 2026. Tersangka AV diduga mempekerjakan korban D sejak November 2025 hingga April 2026. Sementara itu, tersangka T dan WA diduga berperan dalam proses perekrutan korban sebagai pekerja rumah tangga.

Penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain dokumen korban, perangkat elektronik, rekaman DVR CCTV, serta hasil visum et repertum dan autopsi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3215010//ilustrasi-CKDw_large.jpg
Dalami Kasus 2 PRT Loncat di Benhil, Polisi Selidiki Dugaan Penyekapan hingga TPPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/338/3214945//viral-zGpF_large.jpg
Kasus PRT Tewas di Benhil, Terduga Pelaku Harus Segera Ditahan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/338/3214539//kabid_humas_polda_metro_jaya-bcLy_large.jpg
Polisi Dalami Kasus 2 PRT Loncat dari Lantai 4 Gara-Gara Majikannya Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/338/3214571//garis_polisi-xfPv_large.jpg
PRT yang Tewas Loncat dari Lantai 4 Kosan di Benhil Berusia 15 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/338/3214452//mayat-NRor_large.jpg
Polisi Bakal Periksa Agen Penyalur 2 PRT Loncat dari Kos Majikan di Benhil Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/338/3214409//mayat-0LBv_large.jpg
Kondisi PRT yang Lompat dari Kamar Kos Majikan di Benhil, Polisi: Tangannya Patah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement