Jenderal Tempur Kopassus Pimpin Penertiban Tambang Ilegal di Papua, Sita 10 Alat Berat

JAKARTA - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Korwil Nabire menertibkan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan hutan wilayah Siriwo dan Uwapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Satgas PKH Halilintar Brigjen TNI Edwin Apria Chandra sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan kawasan hutan dari aktivitas pertambangan ilegal.

Dalam pelaksanaan tugas, Satgas menghadapi medan yang cukup sulit di kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan akibat aktivitas tambang ilegal,’’ujar Brigjen Edwin, Kamis (7/5/2026).

Namun demikian, personel Satgas tetap melaksanakan penertiban secara tegas dan terukur hingga berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas lebih dari 200 hektar.

‘’Selain menertibkan area tambang ilegal, Satgas juga berhasil mengamankan 10 unit alat berat yang terdiri dari 6 unit excavator dan 4 unit loader yang digunakan untuk mendukung aktivitas pertambangan ilegal,’’ ujar Jenderal Kopassus tersebut.