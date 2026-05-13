Hadapi Sidang Tuntutan, Nadiem Makarim Didampingi Istri hingga Orang Tua

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, bakal menjalani sidang tuntutan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan CDM, Rabu (13/5/2026).

Dalam sidang tersebut, Nadiem mendapat dukungan langsung dari keluarga hingga kalangan pengemudi ojek online (ojol) Gojek.

Dukungan itu terlihat saat Nadiem memasuki ruang sidang sebelum agenda dimulai. Ketika muncul dari pintu masuk, Nadiem langsung disambut tepuk tangan para pengunjung sidang.

Nadiem yang berjalan didampingi istrinya, Franka Franklin Makarim, tampak menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Mantan bos Gojek itu juga menyalami sejumlah pengunjung.

Di ruang sidang, dukungan keluarga juga terlihat dengan hadirnya ayah dan ibu Nadiem, yakni Nono Anwar Makarim dan Atika Algadrie.