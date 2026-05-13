Nadiem Tiba di PN Jakarta Pusat Jelang Pembacaan Tuntutan

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/5). Nadiem akan menghadiri sidang pembacaan tuntutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) yang dituduhkan kepadanya.

Pantauan Okezone di PN Jakpus, Nadiem terlihat tiba pada pukul 09.20 WIB. Nadiem yang menjadi tahanan rumah terlihat tiba mengenakan pakaian batik berwarna merah bersama kuasa hukumnya.

Nadiem juga terlihat masih memakai gelang detektor elektronik penanda lokasi yang menempel di kaki kirinya. Saat tiba, Nadiem langsung disambut pendukungnya yang datang dari kalangan ojek online (ojol).

Sementara, kerabat dan keluarga Nadiem terlihat mengenakan pakaian berwarna putih. Selain dukungan kepada Nadiem, kerabat dan kalangan ojek online juga memberikan dukungan kepada Franka Franklin Makarim, istri Nadiem yang turut hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Saya siap menghadapi sidang tuntutan hari ini, walaupun malamnya saya langsung operasi di rumah sakit," ujar Nadiem kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).