HOME NEWS NASIONAL

Nadiem Menangis saat Cerita Momen Bertemu Anak Usai Jadi Tahanan Rumah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |12:15 WIB
Nadiem Makarim bersama istri (foto: Okezone)
JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menceritakan momen haru usai menjalani tahanan rumah. Ia mengaku sangat terharu karena akhirnya bisa kembali bertemu dengan anak-anaknya.

Nadiem menggambarkan perasaannya bercampur antara sedih dan bahagia saat kembali ke rumah. Bahkan, ia mengaku tak mampu menahan air mata.

“Teman-teman enggak pernah merasakan seperti apa kembali ke rumah. Itu perasaan sedih dan senang bercampur. Hal yang enggak bisa saya jelaskan bagaimana perasaannya. Ya jelas banyak air mata,” ujar Nadiem di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Nadiem juga menceritakan momen ketika anak bungsunya kembali menangis saat dirinya hendak menghadiri sidang pembacaan tuntutan hari ini. Menurut dia, sang anak merasa baru kembali bertemu dengannya tetapi harus kembali ditinggalkan.

“Tadi si kecil, baby umur satu tahun itu nangis waktu saya keluar untuk sidang hari ini. Dia kayak pertama kali merasa saya ada di rumah, habis itu kok pergi lagi. Jadi harus ditarik dari tangan saya,” imbuhnya.

 

