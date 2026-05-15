HOME NEWS NASIONAL

Anggota DPRD Jember Syahri Klaim Baru Pertama Kali Main Gim saat Rapat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |16:22 WIB
Anggota DPRD Jember, Achmad Syahri As-Siddiq (foto: Okezone)
JAKARTA - Anggota DPRD Jember, Achmad Syahri As-Siddiq, mengaku khilaf setelah kedapatan merokok dan bermain gim saat rapat berlangsung. Syahri bahkan mengklaim baru pertama kali melakukan hal tersebut saat rapat.

Hal itu diungkapkan Syahri usai menerima sanksi teguran keras dan terakhir dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Jumat (15/5/2026).

"Khilaf saja, saya sebagai manusia biasa," kata Syahri di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Jumat (15/5/2026).

Syahri juga mengklaim baru pertama kali merokok dan bermain gim saat rapat.

"Baru pertama," ujarnya sambil menundukkan kepala dan tersenyum.

Kendati demikian, Syahri mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

"Ya, saya sangat menyesal sekali berbuat seperti itu dan tidak akan mengulangi," terang Syahri.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menyampaikan bahwa DPP Gerindra telah memberikan teguran keras dan terakhir kepada Syahri.

“Artinya apabila ada kesalahan lagi, otomatis akan ada semacam pemecatan,” ujar Halim.

 

