Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Di Hadapan Presiden Prabowo, Kapolri Paparkan Hasil Panen Raya Jagung

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |15:58 WIB
Di Hadapan Presiden Prabowo, Kapolri Paparkan Hasil Panen Raya Jagung
Di Hadapan Presiden Prabowo, Kapolri Pamer Panen Jagung  1,23 Juta Ton (tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan hasil panen raya jagung Polri pada kuartal I dan II. Menurutnya, semua capaian adalah komitmen semangat untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. 

"Pada 2025, Polri berhasil merealisasikan penanaman jagung pada lahan seluas 661.112  hektare dengan hasil panen sebanyak 3,9 juta ton," kata Sigit saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II, Groundbreaking 10 gudang ketahanan Polri serta launching operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Sigit, hasil itu turut mendukung peningkatan produksi jagung nasional tahun 2025 sebesar 6,74 persen atau 1,8  juta ton. 

Sigit melanjutkan, guna mencapai target selanjutnya terdapat potensi lahan tahun 2026 seluas 1,37 juta hektare yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Adapun, pada 8 Januari 2026, kami telah melakukan Panen Raya Kuartal I pada lahan seluas 91 ribu hektare dengan hasil panen mencapai 884.129 ton," ujar Sigit. 

Selanjutnya pada hari ini, dengan dipimpin Presiden, Sigit menyebut bakal melaksanakan panen raya jagung serentak Kuartal II pada lahan seluas 189.760 hektare dengan potensi hasil panen mencapai 1,23 juta ton.

"Sebanyak 100 ton jagung hasil panen tersebut akan diekspor ke Malaysia melalui perbatasan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Adapun, koperasi membeli dari petani seharga Rp6.500/kg, dan dijual ke Malaysia dengan harga Rp7.000/kg. Dengan demikian, diperoleh margin keuntungan sebesar Rp500/kg," ujar Sigit. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218814/kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-5S8H_large.jpg
Polri Target Bangun 1.500 SPPG pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218809/kapolri_jenderal_listyo_sigit-toTI_large.jpg
Kapolri Ungkap Polri Punya 1.376 SPPG, Dukung Program MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217316/kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-qB7v_large.jpeg
Kapolri Rotasi 9 Kapolda, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3216981/kapolri_jenderal_listyo_sigit-agHL_large.jpg
Instruksi Kapolri ke Reserse Kriminal: Ciptakan Rasa Aman dan Keadilan untuk Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/337/3214757/kapolri_jenderal_listyo_sigit-JweW_large.jpg
Kapolri Tekankan Sinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas saat Buka Muktamar Pemuda Persis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213841/kapolri_jenderal_listyo_sigit-2kHO_large.jpg
Pesan Kapolri ke Brimob: Siap Hadapi Ancaman, Jaga Soliditas dan Kedekatan dengan Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement