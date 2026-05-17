Remaja 19 Tahun di Tangerang Nekat Edarkan Narkotika Etomidate

JAKARTA - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkotika etomidate di wilayah Kabupaten Tangerang. Polisi turut menangkap pemuda berinisial W (19) dalam pengungkapan kasus ini.

Kanit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKP Edy Lestari menjelaskan penangkapan W bermula dari adanya laporan masyarakat di sebuah apartemen. Usai menerima laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan.

"Kami dari unit 5 subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya kembali mengamankan seorang tersangka berinisial W.(19) di sebuah apartemen di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten," kata Edy, Minggu (17/5/2026).

Edy menambahkan, polisi awalnya berhasil menggeledah tubuh korban dan menemukan bukti awal cartridge berisi cairan etomidate siap edar. Saat dimintai keterangan, polisi akhirnya membongkar satu apartemen yang diduga merupakan tempat penyimpanan barang etomidate itu.

"Total barang bukti yang diamankan mencapai 183 pcs cartridge, berisi cairan narkotika jenis etomidate, beserta sejumlah perlengkapan pengemasan seperti paperbag, kotak jam, lakban, hingga alat tulis," lanjut Edy.