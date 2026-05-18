Viral Model Cantik Dikabarkan Kritis Usai Dibegal di Jakbar, Ini Penjelasan Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |15:49 WIB
JAKARTA - Viral di media sosial yang menyebutkan adanya seorang model wanita mengalami kritis usai di begal di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Korban disebut dibegal usai menjalani pemotretan atau photoshoot.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, jajaran Polsek Kebon Jeruk hingga Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan pengecekan awal ke lokasi yang diduga tempat kejadian perkara (TKP).

“Mengenai dugaan pembegalan terhadap seorang model di kawasan Kebon Jeruk, jajaran Polsek Kebon Jeruk dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan pengecekan awal lokasi yang diduga tempat kejadian perkara dan mendatangi Rumah Sakit Sumber Waras untuk memastikan kebenarannya,” kata Budi kepada wartawan, Senin (18/5/2026).

Budi menerangkan, dari hasil pengecekan tersebut, petugas tidak menemukan data pasien dalam kurun waktu satu bulan terakhir.

“Dari hasil pengecekan sementara, tidak ditemukan data pasien atas nama yang disebutkan dalam unggahan tersebut dalam kurun waktu satu bulan terakhir,” ujar dia.

Dia menambahkan, pihaknya masih melakukan verifikasi lebih lanjut terkait informasi yang beredar.

“Saat ini informasi tersebut masih dalam tahap verifikasi lebih lanjut, sehingga belum dapat dipastikan kebenarannya,” pungkasnya.

Dalam narasi yang beredar di sosial media, korban yang bernama Ansy Jan De Vries disebut mengalami luka serius dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Sumber Waras.

 

