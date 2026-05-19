HOME NEWS NASIONAL

Kemlu Desak Israel Bebaskan WNI di Armada Global Sumud Flotilla

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |09:08 WIB
Juru Bicara I Kemlu, Yvonne Mewengkang (foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Pemerintah Indonesia juga terus memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang berada dalam rombongan tersebut.

Juru Bicara I Kemlu, Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah Indonesia mendesak Israel segera membebaskan seluruh kapal beserta awak sipil yang ditahan, serta memastikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina tetap dapat disalurkan sesuai hukum humaniter internasional.

“Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur,” ujar Yvonne, Selasa (19/5/2026).

Hingga saat ini, sedikitnya 10 kapal dilaporkan telah ditangkap, di antaranya Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys. Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), terdapat seorang WNI bernama Andi Angga Prasadewa di atas kapal Josef. Ia diketahui merupakan delegasi GPCI bersama Rumah Zakat.

 

5 dari 9 WNI Rombongan Global Sumud Flotilla Ditangkap Israel
Cerita WNI Rombongan Kemanusiaan ke Gaza: Sekoci Israel Memburu Kapal Kami
Anwar Ibrahim Kecam Israel Tahan Aktivis Kemanusiaan Gaza!
Serangan Israel Tak Berhenti, Dubes Palestina: Perjuangan Tak Akan Berhenti Sampai Merdeka!
Kemlu RI: 10 Kapal Misi Kemanusiaan Ditangkap Israel, Ada WNI di Dalamnya
2 Jurnalis Indonesia Ditangkap Zionis Israel saat Menuju Gaza
