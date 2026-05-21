Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Aktivis Global Sumud Diduga Disiksa Tentara Israel, Rambut Dijambak saat Teriak "Free Palestine"

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |07:49 WIB
Aktivis Global Sumud Diduga Disiksa Tentara Israel, Rambut Dijambak saat Teriak "Free Palestine"
Aktivis Global Sumud Diduga Disiksa Tentara Israel (foto: tangkapan layar medsos)
A
A
A

JAKARTA - Viral video yang memperlihatkan dugaan kekerasan terhadap relawan Global Sumud Flotilla (GSF) yang ditahan tentara Israel.

Video tersebut dibagikan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, melalui akun X miliknya. Dalam video itu terlihat sejumlah relawan yang ditangkap pasukan Israel.

Seorang perempuan terdengar meneriakkan “Free Palestine”. Tak lama kemudian, pasukan Israel terlihat menarik rambutnya dan memaksa kepalanya menunduk hingga menyerupai posisi sujud.

Dalam video itu juga tampak Ben-Gvir berkeliling melihat para relawan yang ditahan.

Secara terpisah, Koordinator Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Maimon Herawati, membenarkan adanya insiden tersebut. Ia mengaku mengenali salah satu perempuan dalam video.

“Kalau video kekerasan itu memang terjadi. Salah satu perempuan yang berteriak ‘Free Palestine’, lalu rambutnya dijambak dan kepalanya didorong ke bawah, itu sahabat saya. Beliau berasal dari Irlandia,” kata Maimon saat hadir secara virtual dalam konferensi pers GPCI di Jakarta, Rabu 20 Mei 2026 malam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/18/3219764//kondisi_aktivis_global_sumud_berlutut-BGPK_large.jpg
Aktivis Global Sumud Berlutut dengan Tangan Terikat Usai Ditangkap Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/18/3219712//menteri_luar_negeri_ri_sugiono-2k09_large.jpg
Indonesia Akan Manfaatkan Keanggotaan BoP untuk Bebaskan WNI yang Diculik Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/18/3219701//menteri_luar_negeri_ri_sugiono-247S_large.jpg
Menlu RI: Indonesia Minta Bantuan Yordania dan Turki untuk Lindungi WNI yang Ditahan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/18/3219549//israel_menggunakan_amunisi_fosfor_di_lebanon_selatan-tInw_large.jpg
Israel Serang Petani di Lebanon Selatan dengan Amunisi Fosfor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219528//menteri_luar_negeri_sugiono-gVHl_large.jpg
Ungkap Kondisi 9 WNI Ditahan Israel, Menlu: Komunikasi Masih Terbatas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219519//juru_bicara_i_kemlu_ri_yvonne_mewengkang-VKtz_large.jpg
Israel Tangkap 9 WNI Misi Gaza, Kemlu Maksimalkan Perlindungan Lewat Jalur Diplomatik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement