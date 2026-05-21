Aktivis Global Sumud Diduga Disiksa Tentara Israel, Rambut Dijambak saat Teriak "Free Palestine"

JAKARTA - Viral video yang memperlihatkan dugaan kekerasan terhadap relawan Global Sumud Flotilla (GSF) yang ditahan tentara Israel.

Video tersebut dibagikan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, melalui akun X miliknya. Dalam video itu terlihat sejumlah relawan yang ditangkap pasukan Israel.

Seorang perempuan terdengar meneriakkan “Free Palestine”. Tak lama kemudian, pasukan Israel terlihat menarik rambutnya dan memaksa kepalanya menunduk hingga menyerupai posisi sujud.

Dalam video itu juga tampak Ben-Gvir berkeliling melihat para relawan yang ditahan.

Secara terpisah, Koordinator Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Maimon Herawati, membenarkan adanya insiden tersebut. Ia mengaku mengenali salah satu perempuan dalam video.

“Kalau video kekerasan itu memang terjadi. Salah satu perempuan yang berteriak ‘Free Palestine’, lalu rambutnya dijambak dan kepalanya didorong ke bawah, itu sahabat saya. Beliau berasal dari Irlandia,” kata Maimon saat hadir secara virtual dalam konferensi pers GPCI di Jakarta, Rabu 20 Mei 2026 malam.