Peradi Jakpus Ungkap Alasan Pilih Tama S. Langkun sebagai Pemateri

Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Tama S. Langkun.

JAKARTA - Ketua DPC Peradi Jakarta Pusat, Freddy Tua Simatupang mengungkapkan alasan memilih Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Tama S. Langkun sebagai pemateri dalam kegiatan seminar bertajuk 'Tantangan dan Strategi Perlindungan Hukum bagi Pengacara Publik dalam Menjalankan Tugas Profesi', Jumat (22/5/2026).

Menurutnya, Tama merupakan sosok yang dikenal publik sebagai aktivis hingga praktisi hukum yang kini terjun di dunia politik bersama Partai Perindo.

"Pengalaman ini membuat anggota Peradi Jakarta Pusat mendapat ilmu baru," kata Freddy.

Dengan pengalaman yang dimiliki Tama, kata Freddy, peserta bukan hanya mendapat gambaran dari kacamata hukum, tetapi juga sisi politik.

"Tidak saja dari ilmu hukum, tapi pengalaman luas tentang bagaimana berpolitik atau bagaimana pengalaman beliau dulu sebagai praktisi hukum," ujarnya.

Ia menilai, Tama mempunyai segudang pengalaman di bidang praktisi hukum, baik manis maupun pahitnya. Atas dasar itulah, ia ingin Tama berbagi dengan para peserta kegiatan tersebut.

"Pak Tama sendiri sudah menikmati dan merasakan bagaimana berjuangnya sebagai praktisi hukum publik," ucapnya.

(Rahman Asmardika)

