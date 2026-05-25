Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ribuan Ponpes Seluruh Indonesia Ikuti Gerakan Transformasi Pesantren Nasional

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |19:20 WIB
Ribuan Ponpes Seluruh Indonesia Ikuti Gerakan Transformasi Pesantren Nasional
Ribuan Ponpes Seluruh Indonesia Ikuti Gerakan Transformasi Pesantren Nasional
A
A
A

JAKARTA – Gerakan transformasi pesantren berskala nasional oleh diikuti 5.000 pengasuh pesantren dari 34 provinsi. Kegiatan ini untuk melakukan pengembangan dan inovasi pesantren yang digelar  di Joglo Agung Pesantren Bina Insan Mulia 2 Cirebon, Jawa Barat.

Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia KH Imam Jazuli mengatakan, workshop untuk pengasuh pesantren ini sejatinya sudah dimulai sejak tahun 2025 untuk skala nasional.

“Manfaat kegiatan tersebut sangat signifikan bagi perubahan pesantren. Karena itu, kali ini workshop dirancang lebih sistematis, detail, dan membumi. Bahkan akan dilanjutkan dengan pendampingan agar dampaknya lebih powerful,” katanya, Senin (25/5/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren, sekaligus untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah santri di tiap pesantren.

“Ketika pesantren semakin mampu menghasilkan santri-santri yang berhasil di dunia dan di akhirat, kepercayaan masyarakat akan semakin kuat,” ujarnya.

Kiai Imjaz -- panggilan akrabnya -- mengingatkan bahwa pesantren harus belajar dari runtuhnya korporasi besar dunia yang gagal merespons perubahan dengan cepat.

“Kematian organisasi bukan karena perubahan, tetapi karena kegagalan strategi dalam menghadapi perubahan,”ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/65/3220154//ayah_dan_anak_masuk_ugm_berbarengan-7gRU_large.JPG
Kisah Inspiratif Ayah dan Anak Masuk UGM Berbarengan, lalu Lulus dengan Nilai Nyaris Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/624/3219651//wamendikdasmen-X3AF_large.jpg
Semangat Harkitnas, Wamendikdasmen: Setiap Anak Indonesia Harus Memperoleh Pendidikan Bermutu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219165//kekerasan_seksual-UtjG_large.jpg
Marak Kekerasan Seksual di Pesantren Dinilai Ancam Kepercayaan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/340/3218129//guru_ngaji-50JL_large.jpg
Biadab! Terangsang Nonton Film Porno, Guru Ngaji Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217651//pemerintah-Np19_large.jpg
Momen Gibran Bagi-Bagi Sepeda ke Santri saat Haul Mbah Wahab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217263//dpr_ri-emqv_large.jpg
DPR: Pendidikan Bukan Hanya untuk Segelintir tapi Hak Seluruh Anak Bangsa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement