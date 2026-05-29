Indonesia dan Prancis Bakal Gelar Latihan Militer Pegasus September 2026

JAKARTA - Presiden Prancis, Emmanuel Macron menyatakan, Indonesia dan Prancis akan menggelar latihan militer gabungan dalam misi Pegasus pada September 2026.

Hal itu disampaikan Macron saat memberikan pernyataan pers bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis 28 Mei 2026.

“Kita akan memperkuat upaya pelatihan dan kerja sama operasional kita. Kita telah meningkatkan latihan bersama, beberapa di antaranya akan berlangsung dalam waktu dekat, khususnya terkait dengan misi Pegasus pada September 2026,” kata Macron, dikutip Jumat (29/5/2026).

Macron menjelaskan, Prancis ingin terus memperkuat kerja sama dengan Indonesia di bidang pertahanan. Menurutnya, hubungan kerja sama tersebut selama ini telah berjalan baik, salah satunya melalui pengiriman jet tempur Rafale untuk Indonesia.

“Tetapi di semua bidang, baik itu menyangkut jet tempur, kemampuan Angkatan Laut Indonesia, maupun kemampuan Angkatan Darat, latihan bersama, atau pelatihan, kita telah memberikan dimensi baru pada kemitraan pertahanan dan keamanan. Kita juga akan segera bertukar informasi lagi dan membangun perspektif baru,” ujarnya.