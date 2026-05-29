Majelis Etik Ungkap Bobroknya Kepemimpinan Ombudsman Periode 2021–2026

JAKARTA – Ketua Majelis Etik Ombudsman RI (ORI), Jimly Asshiddiqie, menyatakan pimpinan ORI periode 2021–2026 merupakan periode yang paling bermasalah.

Pernyataan itu disampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap mantan pegawai maupun pegawai aktif lintas kepemimpinan di ORI.

"Maka dinilai bahwa periode yang paling bermasalah adalah periode yang kemarin," kata Jimly saat konferensi pers di kantor ORI, Jumat (29/5/2026).

Jimly mengatakan, Majelis Etik kemudian mendalami informasi tersebut. Dari hasil pendalaman, ditemukan bahwa jajaran pimpinan pada periode itu tidak solid.