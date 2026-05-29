Geger! Pria Ditemukan Tewas Tergantung di Danau Sunter

JAKARTA - Seorang pria ditemukan tewas diduga akibat gantung diri di kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara. Peristiwa tersebut membuat geger warga sekitar, pada Jumat (29/5/2026).

Korban diketahui berinisial MS (42), warga Jalan Utan Panjang III Nomor 16 RT 011 RW 005, Kelurahan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Penemuan jasad korban sontak membuat warga di sekitar lokasi heboh. Peristiwa itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 05.44 WIB.

Setelah menerima laporan dari masyarakat, aparat Polres Metro Jakarta Utara bersama personel Polsek Tanjung Priok langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan.

"Benar ada kejadian tersebut,” kata Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Utara, Ipda Maryati Jonggi kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).