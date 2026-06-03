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Prabowo Rombak Pimpinan BGN, LPI Sebut Jadi Momentum Perbaikan Program MBG

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |12:38 WIB
Prabowo Rombak Pimpinan BGN, LPI Sebut Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Kantor BGN (foto: Okezone/Isra Triansyah)
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JAKARTA - Keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN), mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam merespons kritik publik sekaligus upaya memperkuat program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia (LPI), Akhrom Saleh, menyebut pergantian pimpinan BGN merupakan langkah tepat untuk memperbaiki tata kelola program MBG agar lebih efektif dan tepat sasaran.

"Langkah Presiden Prabowo mencopot pimpinan BGN adalah bukti nyata bahwa beliau tidak anti-kritik. Ini menunjukkan integritas program negara ditempatkan di atas kepentingan personal maupun kelompok," kata Akhrom dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Ia menilai, berbagai kritik publik terhadap BGN muncul dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari lemahnya komunikasi publik hingga persoalan tata kelola program di lapangan.

Menurutnya, sejumlah catatan seperti manajemen dapur umum, dugaan jual beli titik SPPG, hingga kontroversi pernyataan pimpinan sebelumnya menjadi perhatian serius yang tidak bisa diabaikan.

 

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Topik Artikel :
MBG kepala bgn dicopot BGN
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