Istana Prihatin Dadan Cs dan Silmy Karim Terjerat Korupsi: Kita Hormati Proses Hukum!

JAKARTA – Istana Kepresidenan menyampaikan keprihatinan mendalam atas rentetan kasus dugaan korupsi yang menjerat sejumlah pejabat negara dalam dua hari terakhir. Mulai dari mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua mantan wakilnya, hingga Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah sangat menyayangkan kembali terjadinya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik.

"Sesungguhnya dua hari ini kita sangat-sangat prihatin. Terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan," ujar Prasetyo kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo menegaskan, Presiden Prabowo Subianto selama ini tidak pernah berhenti mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan untuk menjauhi praktik korupsi dan menjalankan tugas dengan penuh integritas.

"Tidak bosan-bosan dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden selalu mengingatkan kita semua untuk marilah membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi di dalam menjalankan tugas sehari-hari," katanya.