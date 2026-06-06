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Refleksi Cita-cita Bung Karno, PDIP Desak Pemerintah Wujudkan Keadilan Hukum dan Ekonomi

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |20:05 WIB
Refleksi Cita-cita Bung Karno, PDIP Desak Pemerintah Wujudkan Keadilan Hukum dan Ekonomi
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (Foto: Felldy Utama)
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JAKARTA - Peringatan hari lahir ke-125 Bung Karno menjadi momentum bagi PDI Perjuangan untuk merefleksikan kembali semangat pembebasan dari segala bentuk penindasan, yang lekat dengan pemikiran sang proklamator.

"Pemikiran dan cita-cita Bung Karno sangat kental dengan spirit dan narasi pembebasan," kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Oleh karena itu, peringatan hari lahirnya Bung Karno ke-125 tahun ini sangatlah penting untuk memahami Bung Karno yang lahir di tengah pasang naik revolusi kemanusiaan melalui perjuangan kemerdekaan Indonesia.

"Maknanya, berbagai bentuk penindasan dalam politik, ekonomi, dan kebudayaan harus dihapuskan agar muncul keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Merefleksikan cita-cita Bung Karno tersebut, Hasto meminta agar keadilan dalam bidang hukum dan ekonomi sangat mendesak diwujudkan oleh pemerintah.

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