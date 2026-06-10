Blusukan ke Permukiman Padat, Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Dengarkan Keluhan Warga

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi turun langsung menyambangi permukiman padat penduduk di kawasan Jakarta Barat.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk menyapa masyarakat, melihat langsung kondisi lingkungan, serta membangun komunikasi yang lebih dekat dengan warga setempat.

"Kegiatan dilaksanakan dalam rangka berdiskusi, menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, serta membuka ruang komunikasi bagi masyarakat," kata Asep dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Asep menjelaskan, kunjungan tersebut juga bertujuan menyerap aspirasi, masukan, dan keluhan masyarakat terkait kondisi lingkungan sekitar.