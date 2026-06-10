Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Blusukan ke Permukiman Padat, Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Dengarkan Keluhan Warga

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |16:57 WIB
Blusukan ke Permukiman Padat, Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Dengarkan Keluhan Warga
Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Dengarkan Keluhan Warga (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi turun langsung menyambangi permukiman padat penduduk di kawasan Jakarta Barat.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk menyapa masyarakat, melihat langsung kondisi lingkungan, serta membangun komunikasi yang lebih dekat dengan warga setempat.

"Kegiatan dilaksanakan dalam rangka berdiskusi, menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, serta membuka ruang komunikasi bagi masyarakat," kata Asep dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Asep menjelaskan, kunjungan tersebut juga bertujuan menyerap aspirasi, masukan, dan keluhan masyarakat terkait kondisi lingkungan sekitar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218528//polri-UXzi_large.jpg
Profil dan Rekam Jejak Mentereng Asep Edi Suheri, Kapolda Metro Jaya yang Naik Pangkat Jenderal Bintang 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/337/3166834//tni-pR89_large.jpg
Jenderal Kopassus Ahli Perang Hutan Turun Tangan, Tindak Tegas Massa Anarkis di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/338/3166059//demo-bxKR_large.jpg
Demo di DPR Rusuh, Jenderal Kopassus Ahli Perang Hutan Turun Tangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142668//tni-hQwm_large.jpg
Mutasi TNI: Mayjen Deddy Suryadi Jabat Pangdam Jaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement