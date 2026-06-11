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Jadi Simbol Harapan Konservasi, Kapolda Riau Namai Anak Gajah Tesso Nilo “Nona Seroja”

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |19:05 WIB
Jadi Simbol Harapan Konservasi, Kapolda Riau Namai Anak Gajah Tesso Nilo “Nona Seroja”
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan memberi nama Nona Seroja pada gajah yang lahir di TNTN.
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PELALAWAN - Kelahiran seekor anak gajah di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) membawa harapan di tengah besarnya tantangan dalam upaya konservasi gajah Sumatra. Kelahiran anak gajah betina itu juga menjadi momentum penting di tengah berbagai upaya penyelamatan satwa liar dan perlindungan kawasan konservasi yang terus dilakukan di Tesso Nilo.

Mengusung harapan tersebut, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menamai gajah betina tersebut dengan nama “Nona Seroja”, sebagai doa dan simbol optimisme bagi masa depan satwa dilindungi tersebut. Pemberian nama tersebut merupakan bentuk harapan agar kehidupan gajah Sumatra terus tumbuh dan berkembang di habitat alaminya.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengaku merasa tersanjung ketika diminta untuk memberikan nama bagi anak gajah tersebut. Menurutnya, kesempatan itu merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang sarat makna.

“Sebelum menetapkan nama tersebut, saya juga menyampaikan dan meminta izin kepada Menteri Kehutanan Bapak Raja Juli Antoni. Alhamdulillah beliau berkenan dan menyetujui nama yang kami usulkan,” kata Irjen Herry, Kamis (11/6/2026).

Ia menjelaskan, nama Nona Seroja dipilih karena memiliki filosofi yang sangat erat dengan kondisi Tesso Nilo saat ini. Nama ini dipilih karena seroja adalah bunga yang tumbuh dari lumpur yang keruh, tetapi mampu mekar dengan bersih, indah, dan menawan di atas permukaan air.

“Sama seperti itu, anak gajah ini lahir di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Tesso Nilo, namun kehadirannya membawa harapan baru. Nona Seroja melambangkan kemurnian, ketahanan, dan keindahan. Ia menjadi pengingat bahwa di tengah segala kekacauan, alam selalu memberi kesempatan bagi harapan untuk tumbuh dan mekar,” ujarnya.

Menurut Irjen Herry, kelahiran Nona Seroja menjadi bukti bahwa alam masih memberikan kesempatan bagi seluruh pihak untuk memperbaiki dan menjaga kelestarian kawasan konservasi yang menjadi rumah bagi gajah Sumatra.

 

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