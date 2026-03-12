Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menhut: Presiden Prabowo Akan Terbitkan Inpres Selamatkan Populasi dan Habitat Gajah

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |16:30 WIB
Menhut: Presiden Prabowo Akan Terbitkan Inpres Selamatkan Populasi dan Habitat Gajah
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penyelamatan Populasi dan Habitat Gajah Sumatera serta Gajah Borneo.

Raja Juli mengatakan, hal ini merupakan upaya untuk membantu Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyelamatkan populasi gajah, salah satunya dengan membentuk area preservasi.

"Di HGU yang sudah terbit, sawit yang terbit di Sumatera, akan dibentuk apa yang disebut sebagai area preservasi. Area preservasi yaitu sebuah wilayah yang memungkinkan adanya koridor gajah antar kantong, sehingga gajah dapat bergerak dari satu kantong ke kantong lain. Jadi ini sangat penting sekali," kata Raja Juli usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Raja Juli menyampaikan, keputusan ini diambil menyusul menyusutnya kantong-kantong gajah di Indonesia. Saat ia baru menjabat sebagai Menhut, jumlah kantong gajah di Indonesia tinggal 21, dari total 42 sebelumnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
