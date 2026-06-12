Perjuangan Mahasiswa Tembus Bundaran HI, Sempat Diblokade di Semanggi hingga Ricuh di Tosari

JAKARTA - Perjalanan ribuan mahasiswa menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, untuk menggelar aksi demonstrasi pada Jumat (12/6/2026) tidak berjalan mulus. Massa aksi sempat diblokade aparat kepolisian di Simpang Susun Semanggi dan kembali tertahan di kawasan Tosari hingga terjadi aksi saling dorong dengan petugas.

Para mahasiswa sedianya berkumpul di Universitas Indonesia (UI) pada pagi hari sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan bus menuju titik aksi di kawasan Bundaran HI.

Namun di tengah perjalanan, rombongan massa aksi diblokade aparat kepolisian di Jalan Sudirman, tepatnya di kawasan Simpang Susun Semanggi arah Bundaran HI. Dari pantauan iNews Media Group, polisi baru mengizinkan mahasiswa melintas menuju Bundaran HI sekitar pukul 14.03 WIB.

Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan para mahasiswa untuk melanjutkan perjalanan dengan longmarch menuju Bundaran HI. Mereka tampak berjalan kaki sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan.

Meski mahasiswa diizinkan melintas, polisi tetap menutup sementara ruas Jalan Sudirman di area Simpang Susun Semanggi. Bus yang mengangkut mahasiswa serta kendaraan lainnya dialihkan menuju kawasan Kuningan.

Setelah menempuh perjalanan dari Simpang Susun Semanggi, rombongan mahasiswa kembali tertahan di sekitar Halte Tosari 2 hingga pukul 16.30 WIB. Padahal, jarak menuju Bundaran HI saat itu hanya sekitar 400 hingga 500 meter.