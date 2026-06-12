Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Massa Demo Dapat Dukungan Pengendara, Jalan Sudirman Bergemuruh Klakson

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |18:01 WIB
Massa Demo Dapat Dukungan Pengendara, Jalan Sudirman Bergemuruh Klakson
Massa Demo Dapat Dukungan Pengendara (foto: Okezone/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Suasana di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, riuh oleh bunyi klakson kendaraan pada Jumat (12/6/2026) sore. Klakson yang bersahutan itu menjadi bentuk dukungan para pengendara terhadap massa yang menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Berdasarkan pantauan di lokasi, ruas Jalan Jenderal Sudirman dari arah Bundaran Hotel Indonesia (HI) sempat ditutup. Namun, jalur menuju Semanggi kemudian dibuka kembali dan langsung dipadati kendaraan yang sebelumnya tertahan.

Saat melintas, para pengendara berhadapan dengan massa aksi yang tertahan di Jalan Jenderal Sudirman dan belum dapat bergerak menuju Bundaran HI. Massa kemudian mengajak para pengguna jalan untuk membunyikan klakson sebagai bentuk dukungan terhadap aksi yang mereka lakukan.

Ajakan tersebut disambut antusias. Dalam sekejap, bunyi klakson mobil dan sepeda motor terdengar bersahutan sehingga membuat suasana aksi semakin ramai.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224197//bus_transjakarta-gKOH_large.jpg
Aksi Mahasiswa di Kawasan Sudirman-HI, Sejumlah Rute Transjakarta Dialihkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224185//perjuangan_mahasiswa_tembus_bundaran_hi-LVW8_large.jpg
Perjuangan Mahasiswa Tembus Bundaran HI, Sempat Diblokade di Semanggi hingga Ricuh di Tosari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224180//demo-FOMA_large.jpg
Mahasiswa Demo, Pengendara Kompak Bunyikan Klakson sebagai Bentuk Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224171//demo_mahasiswa_memanas-CyzR_large.jpg
Demo Mahasiswa Memanas, Sempat Terjadi Dorong-dorongan dengan Polisi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/338/3224167//demonstrasi-IeqY_large.jpg
Aliansi UNJ Melawan Gelar Longmarch, Lalu Lintas di Jalan Pemuda Jaktim Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224156//demonstrasi-vgqB_large.jpg
Polisi Minta Mahasiswa Waspadai 'Penunggang Gelap' Demonstrasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement