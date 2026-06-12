Massa Demo Dapat Dukungan Pengendara, Jalan Sudirman Bergemuruh Klakson

JAKARTA - Suasana di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, riuh oleh bunyi klakson kendaraan pada Jumat (12/6/2026) sore. Klakson yang bersahutan itu menjadi bentuk dukungan para pengendara terhadap massa yang menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Berdasarkan pantauan di lokasi, ruas Jalan Jenderal Sudirman dari arah Bundaran Hotel Indonesia (HI) sempat ditutup. Namun, jalur menuju Semanggi kemudian dibuka kembali dan langsung dipadati kendaraan yang sebelumnya tertahan.

Saat melintas, para pengendara berhadapan dengan massa aksi yang tertahan di Jalan Jenderal Sudirman dan belum dapat bergerak menuju Bundaran HI. Massa kemudian mengajak para pengguna jalan untuk membunyikan klakson sebagai bentuk dukungan terhadap aksi yang mereka lakukan.

Ajakan tersebut disambut antusias. Dalam sekejap, bunyi klakson mobil dan sepeda motor terdengar bersahutan sehingga membuat suasana aksi semakin ramai.