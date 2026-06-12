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Jelang Demo Mahasiswa, Arus Lalu Lintas di Bundaran HI Masih Ramai Lancar 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |11:13 WIB
Jelang Demo Mahasiswa, Arus Lalu Lintas di Bundaran HI Masih Ramai Lancar 
Lalu lintas di Bundaran HI (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), akan menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026). Menjelang aksi demo arus lalu lintas (Lalin) di area Bundaran HI masih terbilang ramai lancar.

Dari pantauan Okezone, hingga pukul 10.40 WIB, kelompok massa belum terlihat tiba di titik aksi. Meski begitu, aparat gabungan seperti TNI-Polri telah berjaga di lokasi.

Nampak pengemudi juga masih bisa melintas dengan normal di area Bundaran HI, dari arah Jalan Sudirman ataupun Jalan MH Thamrin. Tak terlihat adanya kemacetan yang mengular di lokasi aksi.

Adapun, massa BEM UI akan menggelar aksi demo di Bundaran HI, lantaran prihatin terhadap kondisi ekonomi dalam negeri.

"Kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah ekonomi hanya tumbuh di atas kertas, tapi di meja makan rakyat, tidak ada yang berubah. Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak, dan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni," kata Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan dalam keterangannya, Jumat (12/5/2026).

 

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