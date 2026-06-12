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Aliansi UNJ Melawan Gelar Longmarch, Lalu Lintas di Jalan Pemuda Jaktim Tersendat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |16:00 WIB
Aliansi UNJ Melawan Gelar Longmarch, Lalu Lintas di Jalan Pemuda Jaktim Tersendat
Demo Aliansi UNJ Melawan (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
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JAKARTA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi UNJ Melawan menggelar unjuk rasa dan longmarch di sekitar kampus, pada Jumat (12/6/2026). Arus lalu lintas di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, terpantau tersendat.

Pantauan di lapangan, arus lalu lintas di Jalan Pemuda dari arah Rawamangun ke arah Pramuka sempat mengalami tersendat. Terlihat para pengendara hanya bisa melintas di dua jalur paling kanan.

Sementara itu, massa aksi terlihat longmarch dari arah Pramuka menuju Gerbang Utama Kampus UNJ. Nampak orator menyampaikan aspirasi mahasiswa dari atas mobil komando sembari berjalan.

Para massa aksi lainnya terlihat membawa poster hingga mengibarkan bendera. “Jika semua naik, maka harus ada yang turun,” tulis poster yang dibawa salah satu peserta aksi.

Unjuk rasa bertajuk “Rawamangun Menggugat” ini diikuti oleh sekitar 150 mahasiswa yang mengenakan kaos hitam dibalut almamater berwarna hijau tosca. Terlihat sejumlah mahasiswa mengibarkan bendera dan membentangkan poster.

Sedianya, mereka melakukan longmarch di sekitar kampus hingga ke Jalan Pemuda yang ada di depan Gedung UNJ. Dalam aksi itu, mereka menyampaikan tuntutan pada rektorat berupa pembangunan gedung. Selain itu, mereka juga melayangkan tuntutan pada pemerintah atas kondisi ekonomi saat ini.

(Arief Setyadi )

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