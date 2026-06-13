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HUT Ke-499 Jakarta, Warga Ber-KTP DKI Gratis Masuk Ancol Selama Tiga Hari

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |14:07 WIB
HUT Ke-499 Jakarta, Warga Ber-KTP DKI Gratis Masuk Ancol Selama Tiga Hari
Ancol (foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk memberikan kado istimewa bagi warga Ibu Kota dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta. Pada 22, 27, dan 28 Juni 2026, warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA) Jakarta dapat menikmati akses masuk gratis ke kawasan Ancol Taman Impian sepanjang hari.

"Seluruh pemegang KTP/KIA Jakarta dapat menikmati kawasan Ancol Taman Impian mulai pukul 05.00 hingga 23.00 WIB secara gratis," kata Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Syahmudrian Lubis, Sabtu (13/6/2026).

"Melalui program gratis masuk di hari-hari istimewa ini, kami ingin memastikan setiap warga Jakarta dapat merasakan kebahagiaan bersama di Ancol," sambungnya.

Ia menegaskan, Ancol berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jakarta dengan menyediakan ruang rekreasi yang inklusif, berkualitas, dan memberikan dampak positif bagi kebahagiaan warga.

"Sebagai ruang publik kebanggaan Jakarta, Ancol hadir menjadi tempat bagi masyarakat untuk menciptakan momen berharga bersama keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat di tengah suasana alam dan pesona pesisir ibu kota," ujarnya.

 

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