Baru Gelar Aksi di DPR, Puluhan Mahasiswa Terlibat Dorong-dorongan dengan Polisi

JAKARTA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026). Namun, belum genap 10 menit sejak tiba di lokasi, massa aksi sudah terlibat aksi dorong-dorongan dengan aparat kepolisian.

Berdasarkan pantauan di lokasi, mahasiswa yang berasal dari PMKRI Jakarta Timur/Selatan, GMNI Jakarta Timur, LMND Jakarta Timur, dan Himapersis Jakarta Timur tiba di depan Gedung DPR RI sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka membawa satu mobil komando serta bendera organisasi masing-masing.

Setibanya di lokasi, para mahasiswa langsung berorasi sambil membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Di sisi lain, aparat kepolisian juga membentangkan spanduk berisi imbauan kepada peserta aksi.

Ketegangan terjadi saat sejumlah mahasiswa meletakkan ban di depan barisan massa yang diduga akan dibakar sebagai bagian dari aksi demonstrasi. Namun, petugas kepolisian segera mengamankan ban tersebut untuk mencegah pembakaran.